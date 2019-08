Síria. Coluna militar turca atacada pelas forças de Assad

Um ataque aéreo contra uma coluna militar turca, no noroeste da Síria, provocou esta segunda-feira pelo menos três mortos e 12 feridos.



A Turquia alega que o bombardeamento foi realizado pelas forças governamentais sírias, leais ao Presidente Bashar al-Assad.

O ataque, que provocou a morte a três civis, aconteceu quando a coluna militar se aproximava das linhas da frente na província de Idlib, disseram à agência Reuters fontes dos rebeldes apoiados por Ancara.

A Turquia tem forças destacadas em Idlib ao abrigo de acordos com a Rússia, o aliado mais poderoso do Presidente Assad.

A imprensa estatal da Síria afirma que a entrada da coluna militar na Síria foi considerada um ato de agressão e destinava-se a ajudar os rebeldes que tentam travar uma incursão das forças governamentais em Khan Sheikhoun, uma cidade que em 2017 foi bombardeada com gás Sarin.

O Presidente de França avisou esta segunda-feira o regime de Damasco e o seu aliado russo a respeitarem o cessar-fogo na província de Idlib, noroeste da Síria, ao receber o seu homólogo da Rússia na sua residência de Verão.

“É imperativo — é para nós importante e teremos ocasião de falar sobre isso — que o cessar-fogo decidido em Sotchi [Rússia] seja verdadeiramente respeitado”, declarou Emmanuel Macron quando recebia Vladimir Putin no forte de Brégançon, no sudeste de França, para um encontro onde a Ucrânia e as relações Rússia-União Europeia foram também abordadas.