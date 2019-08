Bolsonaro partilha vídeo de caça a baleias na Dinamarca para criticar Noruega

O Presidente do Brasil voltou a criticar a Noruega, que na semana passada anunciou a suspensão de apoios ao Fundo Amazónia. A decisão do executivo de Oslo surgiu depois do Governo de Jair Bolsonaro ter bloqueado as operações do fundo, que apoia projetos contra a desflorestação no país.

O chefe de Estado, cujas políticas ambientais têm sido alvo de críticas internacionais, publicou um vídeo no Twitter para criticar a tradição norueguesa de caça às baleias, mas as imagens partilhadas foram gravadas numa ilha dinamarquesa.

"Vejam o assassinato de baleias patrocinado pela Noruega", escreveu o Presidente brasileiro.

O mesmo vídeo revela uma tradicional caçada de baleias que ocorre nas ilhas Faroé, um território dependente da Dinamarca, localizado no Atlântico Norte. As imagens fortes da matança são acompanhadas por uma música melancólica.