Pedro Sousa sobe 23 lugares no "ranking" ATP

Pedro Sousa ganhou 23 posições no "ranking" mundial de ténis. O número dois nacional passa a ser o 125.º da classificação, a partir desta segunda-feira. O triunfo no Challenger de Meerbusch, na Alemanha, segundo torneio deste nível que Pedro Sousa vence este anos, promoveu a ascensão do tenista português, que esta semana joga o "qualifying" do US Open.

João Sousa tem entrada direta para o quadro principal do Grand Slam. Antes, o número nacional, que mantém a posição 43, joga o ATP 250 de Winston Salem, em território norte-americano. João Domingues mantém o estatuto de número três português, no 185.º posto.

Um dos destaques na atualização do "ranking" é Daniil Medvedev. O russo venceu o Masters 1000 de Cincinnati e subiu ao quinto lugar da classificação. Roberto Bautista Agut entrou no "top-10", por troca com Fabio Fognini, e na frente conjtinua tudo na mesma, com Djokovic a liderar, Nadal em segundo e Federer no terceiro posto.