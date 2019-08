Tondela e Portimonense encerram jornada à procura da primeira vitória

Tondela e Portimonense procuram hoje a primeira vitória na I Liga, no jogo que encerra a 2.ª jornada, com início marcado para as 20h15 no Estádio João Cardoso, em Tondela.

A equipa anfitriã, esta época treinada pelo espanhol Natxo González, vem de um empate na jornada inaugural, em casa do Vitória de Setúbal, enquanto o Portimonense, que mantém Folha no comando técnico, também empatou na estreia, diante do Belenenses SAD. Ricardo Alves e João Reis são baixas, por lesão, no Tondela. Paulinho, lesionado, e Jackson Martínez, a cumprir castigo, não jogam pelo Portimonense.