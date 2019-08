Portimonense treme, mas vence em Tondela

O Portimonense venceu, esta segunda-feira, em casa do Tondela, por 2-1, no jogo que encerrou a segunda jornada da I Liga.

A equipa algarvia, comandada por António Folha, entrou mais forte na partida, e já vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Aylton Boa Morte e Iury Castilho, avançado brasileiro que reforçou o Portimonense este verão.

Já com António Xavier, Vigário e Pité em campo, o Tondela reduziu aos 84 minutos, por Richard Rodrigues, assistido por Fahd Moufi, aos 84 minutos. A equipa de Natxo González continuou à procura do golo do empate, sem eficácia.

O Tondela continua sem vencer esta temporada: perdeu na Taça da Liga frente ao Penafiel, por 1-0, e empatou na primeira ronda da Liga, em Setúbal, frente ao Vitória, por 0-0.

Já o Portimonense arrancou a primeira vitória na Liga, depois do empate na primeira jornada, contra o Belenenses, e subiu ao quinto lugar da tabela, com os mesmos quatro pontos que Sporting e Boavista, e atrás de Benfica e Famalicão, com seis pontos somados.