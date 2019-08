Wolves empata com o Manchester United com "golaço" de Rúben Neves e penálti defendido por Patrício

O Wolverhampton empatou, esta segunda-feira, com o Manchester United, a um golo, com mais um brilharete dos jogadores portugueses, jogo disputado no Molineux, casa do Wolves.

O jogo começou de feição para os "red devils", com belo golo de Anthony Martial, após uma boa jogada coletiva do lado direito do atataque, aos 27 minutos de jogo.

Já na segunda parte, Rúben Neves voltou a ser o jogador em destaque na equipa do Wolverhampton. Numa jogada combinada, num canto batido curto, Moutinho assistiu Rúben Neves à entrada da área, que colocou a bola no canto superior esquerdo da baliza, sem hipótese para De Gea.

Pouco depois, o Manchester United voltou a ter uma grande oportunidade para voltar para a frente do marcado. Numa grande penalidade, Rui Patrício defendeu o remate de Paul Pogba.

Nuno Espírito Santo alinhou com quatro portugueses de início: Rui Patrício, Diogo Jota, João Moutinho e Rúben Neves. Pedro Neto, reforço de verão, foi suplente utilizado, e Rúben Vinagre não saiu do banco. Nas opções de Solskjaer, Diogo Dalot voltou a não figurar na ficha de jogo.