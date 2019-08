"Tiki-taka" do RKC vale golo à Barcelona

O RKC Waalwijk empatou no terreno do Twente, a três golos, em jogo da 3.ª jornada do campeonato holandês. Jogo emotivo, com os três golos depois do minuto 90, mas também marcado pelo momento desenhado pelos visitantes, aos 24 minutos.

Anas Tahiri, médio marroquino, concluiu um lance de 13 passes em que o RKC pôs em prática o "tiki-taka" instituído pelo Barcelona de Pep Guardiola. Os responsáveis do clube ficaram de tal forma orgulhosos que recorreram às redes sociais para piscar o olho aos catalães.

"O que é que acham, FC Barcelona?", questiona o RKC Waalwijk. Bom humor de um clube que ainda não venceu, esta época. Duas derrotas e um empate é o saldo, ao cabo de três jornadas.