Spartak vence dérbi de Moscovo antes de visitar o Braga

O Spartak de Moscovo venceu, esta segunda-feira, o dérbi frente ao CSKA de Moscovo, em casa, por 2-1.

O adversário do Braga venceu com um "bis" do defesa Samuel Gigot, em jogo a contar para a sexta jornada da Liga Russa. Mário Fernandes apontou o golo do CSKA.

Com este resultado, o Spartak de Moscovo sobe até à quinta posição do campeonato, com 11 pontos, três atrás do líder Zenit.

Este foi o último jogo do Spartak antes da viagem até Portugal, onde vai defrontar o Sporting de Braga, na quinta-feira, na primeira mão do "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa.