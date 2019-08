Mauro Icardi não vai jogar no Mónaco, garante Wanda Nara, representante e agente do avançado, que está de saída do Inter de Milão.

O antigo capitão do clube de Milão foi dado como certo no clube de Leonardo Jardim, mas a sua representante foi muito clara na resposta: "Ele não vai jogar no Mónaco", disse, à TyC Sports.

Antonio Conte, novo técnico da equipa, já admitiu que não conta com o ponta-de-lança de 26 anos, que foi capitão de equipa e representava o clube desde 2013.