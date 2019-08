EDP Serviço Universal vai ter novo nome e imagem

SU eletricidade é o novo nome da EDP Serviço Universal. A mudança de imagem e nova denominação foi anunciada, esta segunda-feira, pelo regulador, com o objetivo de evitar a confusão com as restantes marcas do grupo EDP, como a EDP Comercial, que vende eletricidade no mercado livre, e a EDP Distribuição, o operador de redes.

A SU Eletricidade surge, assim, em letras verdes, e com elementos gráficos distintos do grupo EDP. Segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a medida “assegura a neutralidade de custos para os consumidores de energia elétrica".

Enquanto comercializador de último recurso, a SU Eletricidade, não tem concorrência. Aplica as tarifas e preços regulados fixados pela ERSE, quando necessário substitui os comercializadores no mercado livre para garantir o fornecimento de energia, recebe a eletricidade dos Produtores em Regime Especial com tarifa garantida e aplica a tarifa social aos consumidores vulneráveis.

Em 2012, quando se iniciou o processo de extinção da tarifa regulada para os clientes domésticos, cerca de 5 milhões de consumidores eram ainda abastecidos por um Comercializador de Último Recurso, neste momento são um milhão. A ERSE aconselha estes clientes a procurarem fornecimento de energia por um comercializador em regime de mercado.

Atualmente o comercializador de último recurso conta com 1 milhão de clientes domésticos, aos quais está associada uma fatia de 6% do consumo total de energia elétrica em Portugal.