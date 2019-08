Papa pede “coerência” na vida cristã

A vida cristã exige “coerência”, alertou o Papa neste domingo. Na habitual oração do Angelus, na Praça de São Pedro, Francisco questionou os católicos que mantêm “práticas religiosas” contrárias à fé.

“Quantos que se dizem cristãos e vão aos videntes para ler a palma da mão. Isto é superstição, não é de Deus”, exemplificou.

Perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, Francisco destacou a necessidade de “novas iniciativas de caridade” para responder às “novas necessidades que se perfilam no mundo”.

“Trata-se de não viver de forma hipócrita, mas estar dispostos a pagar o preço de escolhas coerentes – esta é a atitude que cada um de nós deve procurar na vida, coerência” com o Evangelho, precisou.

“É bom dizer-se cristão, mas é preciso sobretudo ser cristão nas situações concretas, testemunhando o Evangelho, que é essencialmente amor a Deus e aos irmãos”, sublinhou.

Francisco elogiou ainda os jovens que se dedicam a ações de voluntariado durante as férias, referindo que a vida cristã exige “coerência” e disponibilidade para “servir o próximo”.

“Penso com admiração em tantas comunidades e grupos de jovens que, também durante o verão, se dedicam a este serviço em favor dos doentes, dos pobres, das pessoas com deficiência”, disse a partir da janela do Apartamento Pontifício, antes da recitação da oração do Angelus.

Após a oração, o Papa deixou uma saudação aos vários grupos presentes, incluindo escuteiros portugueses de Rio de Loba, despedindo-se com os tradicionais votos de “bom domingo” e “bom almoço”.