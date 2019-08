Sérgio Conceição. “As coisas vão correr melhor"

O treinador do FC Porto elogiou os seus jogadores depois da goleada ao V. Setúbal e garantiu que “as coisas vão correr melhor e vão ser completamente diferentes a partir daqui”.

Em declarações à Sporttv, Sérgio Conceição reconhece que esta “foi uma semana difícil para nós. Não estamos habituados a ter desaires, ainda por cima um deles custou uma presença na Champions”.

O técnico dos dragões refere que estavam “precavidos para a possibilidade de o Vitória vir aqui com uma estrutura ligeiramente diferente e foi o que aconteceu, com o 4-3-3 em vez do 4-4-2 losango”.

Na próxima jornada, o FC Porto joga no estádio da Luz. Sérgio Conceição refere que “todos os jogos são difíceis, o próximo é contra um rival e vamos prepará-lo da melhor forma para irmos à procura da vitória.”

O FC Porto venceu o Setúbal por 4-0, com três golos de Zé Luiz e um de Luís Diaz.