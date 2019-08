Incêndio em Alijó em fase de resolução

Está dominado e em fase de rescaldo o incêndio no concelho de Alijó, distrito de Vila Real. A diminuição do vento e o aumento da humidade ajudaram os bombeiros no combate às chamas.

“As questões climatéricas foram importantes”, reconhece à Renascença o 2º comandante operacional de Vila Real.

“O vento ontem soprou com muita intensidade até próximo das duas ou três da manhã. Depois começou a amainar até às 4h00 e das 4h00 para a frente a humidade começou a entrar. Fruto disso, os recursos humanos atuaram empenhadamente e conseguiram dominar as duas frentes ativas que tínhamos, porque a outra foi dominada por volta da uma da manhã”, explica Manuel Machado.

No combate estiveram envolvidos cerca de 180 operacionais, mas o dispositivo vai agora ser reduzido.

“Tivemos cá ontem cerca de 183 homens e 53 viaturas. Vamos reduzir o dispositivo para cerca de metade ou um pouco mais. Vamos reposicioná-los e fazer as ações que são necessárias, que são de consolidação e rescaldo. É com elas que pretendemos nas próximas horas tentar diminuir a possibilidade de o incêndio voltar a ativar-se”, afirma o comandante.

Este incêndio começou cerca das 18h00 de sábado numa zona de mato e chegou a ter três frentes ativas. Sete meios aéreos participaram no combate às chamas.