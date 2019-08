Gran Canária a arder. Quatro mil pessoas desalojadas

É “extremamente violento” o fogo que está a consumir a ilha espanhola da Gran Canária. É assim que Ángel Víctor Torres, presidente das Canárias, classifica o incêndio que começou no sábado e que já obrigou à deslocação de quatro mil pessoas.

O fogo já afeta seis municípios e obrigou à evacuação de 40 povoações, continuando a lavrar sem controlo. Cerca de 1.700 hectares estão queimados, diz o presidente das Canárias.

"O desastre ambiental já está lá", afirmou este domingo, adiantando que uma das frentes do fogo se dirige para o Pinar de Tamadaba.

Tudo começou no sábado, em Valleseco, e as previsões para as próximas horas não são favoráveis, tendo em conta o vento forte e falta de humidade que se faz sentir. A temperatura ronda os 40 graus.

Por isso, "a segurança das pessoas é a prioridade", afirma Ángel Víctor Torres, sublinhando que “o perigo sério”.

No combate às chamas participam 10 meios aéreos e as autoridades da ilha já pediram mais meios ao Governo central, liderado por Pedro Sanches.

Para já, desconhecem-se as causas que deram origem ao incêndio.