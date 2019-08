“Protegerei sempre os meus jogadores”. Barcelona retira-se de torneio jovem

O treinador de juvenis do Barcelona retirou a sua equipa de um torneio de pré-época por considerar que não estavam salvaguardadas as questões de saúde dos jogadores.

Victor Valdés, antigo guarda-redes dos catalães, diz que os seus jogadores só teriam uma hora de intervalo entre o final das meias-finais e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.

“Como máximo responsável por estes jogadores, tomei a decisão de não disputarmos o jogo que decidiria o terceiro e quarto lugares da Otten Cup. Esta decisão baseia-se unicamente em salvaguardar a saúde dos meus jovens jogadores e não estamos de acordo com a organização em relação aos tempos de recuperação entre os jogos”, lê-se num comunicado assinado pelo treinador.

Valdés acrescenta que “depois de sermos eliminado nas meias-finais, só tivemos uma hora de descanso, um desgaste fora do comum nestas idades e sobretudo na altura de pré-temporada em que estamos. Perante o alto risco de lesões no plantel, ou algo ainda mais grave a nível cardíaco, assumo todas as culpas e responsabilidades que isto possa originar”.

A fechar, o novo treinador da equipa reforça: “Protegerei sempre os meus sem olhar às consequências.”

O Barça foi derrotado pelo Inter Milão (1-2) na segunda meia-final do torneio e uma hora depois iam jogar com o Everton, que foi derrotado pelo PSV.