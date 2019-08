António Costa avalia segunda-feira de manhã fim da crise energética

O primeiro-ministro visita na segunda-feira de manhã a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) para avaliar as condições para declarar o fim da crise energética e convocar o Conselho de Ministros para esse efeito, informou este domingo fonte oficial.

A visita de António Costa à ENSE está agendada para as 8h00 e, em seguida, o primeiro-ministro desloca-se, às 9h00, ao Comando Conjunto para as Operações Militares do Estado-Maior General das Forças Armadas, em Oeiras, seguindo depois para as instalações do Sistema de Segurança Interna (SIS).

O Conselho de Ministros declarou a 9 de agosto a situação de crise energética, para o período compreendido entre as 23h59 desse dia e as 23h59 de 21 de agosto, para todo o território nacional.

"Elevado civismo" durante a paralisação



O primeiro-ministro saudou este domingo a desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulando "votos de sucesso para o diálogo" entre sindicato e associação patronal Antram e congratulando-se com o "elevado civismo" dos portugueses durante a paralisação.

"Saúdo a decisão de desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, formulando votos de sucesso para o diálogo que agora se retoma entre as partes", declarou através da rede social Twitter.