Keizer. “Jogo difícil” mas para ganhar contra o Braga

O treinador do Sporting espera um “jogo difícil” mas “bom” com o Sp. Braga. Marcel Keizer quer manter Bas Dost, mas lembra que mercado ainda está aberto.

O técnico holandês reconhece que “a equipa treinou bem durante a semana e os jogadores conseguiram recuperar do duelo frente ao Marítimo. Esperamos um jogo muito difícil diante do Sporting de Braga, mas também um jogo muito bom da nossa parte”.

Olhando para o adversário deste domingo, Keizer lembra que os arsenalistas “têm um novo treinador e um estilo diferente de jogadores. Estão a jogar muito bem e isso é mérito do treinador que introduziu novas ideias.”

Sobre o facto dos comandados de Ricardo Sá Pinto terem vindo de uma eliminatória europeia e estarem eventualmente mais desgastados, o treinador do Sporting desvalorizou. “Não é uma vantagem ou uma desvantagem estar a jogar três jogos por semana. Eu também estou ansioso por jogar de três em três dias.”

Continuam a chegar notícias que dão conta de uma eventual saída de Bas Dost do Sporting. Marcel Keizer garante que “Dost continua a treinar com os restantes jogadores e continua a ser uma possibilidade válida para nós, mas, sim, o mercado de transferências está aberto e até ao final do mês tudo pode acontecer.”

Ainda sem vitórias esta época, estará o futuro do treinador dependente deste jogo contra o Braga? “Apenas penso em jogar e ganhar o jogo de amanhã. Isso não está na minha mente. Eu não posso dizer o que pode acontecer, se acontecer determinada coisa depois. A equipa está cada vez melhor e espero um grande jogo do Sporting no dia de amanhã.”

Keizer falou ainda de casos concretos do plantel: Thierry Correia (“Ele comete erros, como é normal. Ele é um jovem de enorme qualidade e confio bastante nas suas capacidades”), Gonzalo Plata (“falamos de um homem golo, com faro pela baliza, mas que ainda tem de melhorar alguns processos defensivos”) e Rosier (“está a treinar com a equipa há 10 dias, tem deixado boas impressões, mas não nos podemos esquecer que ele está há nove meses sem competir”).