FC Porto 4-0 V. Setúbal

Zé Luís, anti-depressivo no Dragão

17 ago, 2019 - 20:20 • Carlos Calaveiras

Três golos do avançado dão três pontos ao FC Porto no campeonato. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt e veja os golos.