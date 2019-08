SEF admite constrangimentos no atendimento de imigrantes

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras reconhece a existência de constrangimentos nas marcações para atendimento de alguns assuntos, como autorização de residência e reagrupamento familiar.

À Renascença, o SEF diz que o calendário para agendamentos está aberto até ao final do ano, mas não garante uma data em concreto para o atendimento.

“Face ao número crescente de atendimentos que temos vindo a registar, reconhece-se que existem atualmente alguns constrangimentos no agendamento para atendimento de alguns assuntos, pelo que o SEF está e continuará a implementar medidas extraordinárias para garantir a resolução dessas situações”, informa no comunicado enviado.

“O calendário para agendamentos encontra-se aberto até ao final deste ano, sendo que existem já mais de 141.000 agendamentos registados para atendimento em todos os balcões do SEF”, continua, em resposta às notícias veiculadas pelo “Público” e “Jornal de Notícias” neste sábado de manhã.

Segundo os dois jornais, não será possível fazer mais marcações para atendimento de imigrantes, devido à falta de pessoal no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

No comunicado enviado à Renascença, o SEF explica que “existe, neste momento, disponibilidade de atendimento para determinados tipos de processos ao nível nacional, para as próximas semanas”.

Os serviços para os quais há esta disponibilidade são, “por exemplo, concessão de Cartão Residência para cidadãos da União Europeia, Concessão de Título Residência com visto de residência e Prorrogação de Permanência”.

“Importa esclarecer que atualmente vigora a descentralização dos atendimentos para todos os balcões de atendimento do SEF, independentemente da área de residência do cidadão estrangeiro e do assunto que pretenda tratar”, sublinha ainda o organismo.

O SEF garante ainda que continuará a implementar medidas para solucionar os problemas existentes.

Durante o primeiro semestre do ano, foram atendidas mais de 155.000 pessoas em todos os balcões do SEF (quase mais 30 mil do que em igual período de 2018), informa o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.