Incêndio em Alijó mobiliza mais de 100 operacionais e sete meios aéreos

Um Incêndio em Alijó, no distrito de Vila Real, mobilizava, às 20h00 deste sábado, 150 operacionais, 36 viaturas e sete meios aéreos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do distrito, o combate ao fogo apresenta “dificuldades”, nomeadamente devido ao “muito vento”, mas “não há casas em risco”.

O alerta inicial, dado na localidade de Perafita, na freguesia de Vila Verde, numa zona de mato, foi dado às 18h28.

Com o cair da noite, os meios aéreos terão de abandonar o combate.