Incêndio em Alijó mobiliza 180 operacionais e 54 viaturas

Um incêndio em Alijó, no distrito de Vila Real, mobilizava, às 23h45 deste sábado, 180 operacionais e 54 viaturas, informa a Proteção Civil.



O incêndio, que chegou a ter três frentes ativas, consome mato numa zona de declive acentuado, com a falta de acessos e o "muito vento" a dificultarem o combate às chamas, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do distrito à Renascença.

O alerta inicial, dado na localidade de Perafita, na freguesia de Vila Verde, numa zona de mato, foi dado às 18h28.



Durante o dia foram empenhados sete meios aéreos, que foram desativados com o cair da noite.



[Notícia atualizada às 23h55]