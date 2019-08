"Final feliz". Sete pescadores do barco desaparecido na Madeira "estão vivos"

Os sete tripulantes do atuneiro "Sete Mares", que não estabelecia comunicação com o armador há três dias, foram encontrados este sábado à tarde numa balsa a dez milhas da Calheta, aparentemente de boa saúde, confirmou o comandante da Zona Marítima da Madeira, Guerreiro Cardoso.



“Os pescadores foram encontrados numa balsa pelo avião da Força Aérea, que os localizou e encaminhou para o local os dois navios da Marinha, que estão neste momento a resgatar os sete pescadores. Estão a ser avaliados relativamente ao seu estado de saúde para posteriormente desembarcarem no Funchal”, referiu o responsável em conferência de imprensa no Caniçal, citado pelo "Diário de Notícias da Madeira".



“Estão todos vivos, que é aquilo que todos nós queríamos”, continuou, sublinhando que se trata de um "final feliz”.



O capitão do Porto do Funchal adiantou ainda que o desembarque deverá acontecer na Marina do Funchal, “por volta das 20 horas”, e que os pescadores estavam a 12 milhas da última localização conhecida da embarcação, que datava de quarta-feira de manhã, a sudoeste do Cabo Girão, perto da Ponta do Pargo, na parte oeste da ilha da Madeira.

Dois meios navais da Marinha Portuguesa e um avião da Força Aérea estiveram envolvidos na operação de busca, confirmava ao início da tarde, à Renascença, o comandante da Zona Marítima da Madeira, Guerreiro Cardoso.



“Temos dois navios da Marinha, o patrulha Tejo e a lancha rápida Hidra já a participar em buscas desde ontem à noite. Desde as 8h00 de hoje que se junto um avião da força áerea. A intenção é manter este esforço nas buscas”, disse o comandante.

“As condições meteorológicas e do estado do mar são normais, no máximo houve dois metros de ondulação. A embarcação é segura, nada faz crer que tenha sido o estado mar a fazê-la perigar. A embarcação pode ter tido alguma falha de energia e ter ficado a deriva. É uma das hipóteses e, se for assim, ficam sem possibilidade de contacto com o exterior”, explicava o responsável.



A embarcação – que tem 13 metros e “todas as vistorias em dia – inclui um mecanismo de localização de emergência, chamado EPIRBE, que trabalha a bateria, mas que não fora activado manualmente.

