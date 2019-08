O Beira Mar marcou o regresso aos campeonatos nacionais com uma vitória por 1-0 em casa da União de Leiria, em jogo inaugural do Campeonato de Portugal (Série C).

O golo do triunfo foi apontado por Isaac Cissé, aos 75 minutos.

Na próxima jornada, o histórico clube de Aveiro recebe em casa a U. Santarém. Já a equipa de Leiria vai a casa do Fontinhas.