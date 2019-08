Liverpool treme, mas vence em Southampton

O Liverpool venceu, este sábado, fora de portas, o Southampton, na segunda jornada da Premier League, por 2-1.

Os "reds" complicaram um jogo que estava, à partida, controlado, com uma vantagem por 2-0, aos 80 minutos. Mané e Firmino apontaram os golos da equipa de Jurgen Klopp, apenas três dias depois da conquista da Supertaça.

Adrián San Miguel, guarda-redes do Liverpool, que foi herói a meio da semana contra o Chelsea, borrou a pintura aos 83 minutos. Com a posse de bola, rematou contra Danny Ings, oferecendo o golo ao Southampton.

Pouco depois, Ings, ex-Liverpool, teve a oportunidade de empatar a partida, mas não conseguiu finalizar um cruzamento para a entrada da pequena área.

Com este resultado, os "reds" continuam no topo da Premier League, e junta-se ao Arsenal no topo da liga, com seis pontos. Manchester City, Manchester United e Tottenham podem ainda juntar-se ao grupo da frente.

Outros resultados:

Aston Villa 1-2 Bournemouth

Brighton 1-1 West Ham

Everton 1-0 Watford

Norwich 3-1 Newcastle