Arsenal vence Burnley com brilharete de Dani Ceballos

O Arsenal somou a segunda vitória consecutiva na Premier League, ao bater o Burnley, em casa, por 2-1.

O jogo começou de feição para a equipa de Unay Emery, que se adiantou no marcador ao minuto 13, pela autoria de Lacazette, assistido por Dani Ceballos.

Ashley Barnes, que tinha bisado na primeira jornada, voltou a fazer mexer as redes, com um golo aos 43 minutos, aproveitando um remate desviado ao segundo poste. David Luiz, também em estreia no Arsenal, colocou o avançado em linha, depois de uma revisão da validade do golo no videoárbitro.

O médio emprestado pelo Real Madrid foi uma das figuras da partida, com duas assistências na sua primeira titularidade. A segunda foi apontada aos 64 minutos, assistindo Aubameyang para o golo da vitória.