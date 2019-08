"Clássico não é decisivo", diz Bruno Lage

Bruno Lage, treinador do Benfica, garante que o clássico do próximo fim-de-semana, frente ao FC Porto, não será decisivo para o desfecho do campeonato 2019/20.

"O clássico não é decisivo, é um longo caminho, e eu prefiro elogiar o Belenenses, que foi o nosso adversário", disse, após a vitória por 2-0 no Estádio Nacional do Jamor.

Benfica recebe o FC Porto no próximo sábado, às 19h00, no Estádio da Luz, pelo menos com três pontos de vantagem em relação aos dragões. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.