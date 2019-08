Wendel entregou donativo ao Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

O médio Wendel estregou um donativo ao Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.

O jogador do Sporting foi apanhado a conduzir sem carta e condenado pelo tribunal a entregar o valor da multa a uma instituição. O presidente do clube, Frederico Varandas, sugeriu também outro donativo do mesmo valor ao Alcoitão.

Wendel cumpriu esta sexta-feira e disse que começou “a ver a vida de outra maneira”. “Ao ver pessoas neste estado, pensa-se em ter mais cuidado. Como evitar andar rápido de carro ou de mota", acrescentou à Sporting TV.

Segundo o internacional brasileiro, de 21 anos, garante que esta visita o ajudou a "ter mais cuidado na vida, saber por onde se anda".