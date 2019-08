Sérgio sente "equipa motivada para dar a volta a momentos menos bom"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, reconhece que o jogo frente ao Vitória de Setúbal será importante para voltar às vitórias, depois de duas derrotas consecutivas, contra Gil Vicente e Krasnodar.

"O Vitória de Setúbal ainda não sofreu, ganhou um jogo e empatou outro. Estamos preparados para as várias táticas que possam usar, queremos um jogo competente e ganhar o jogo. Vai ser uma partida importante e queremos focar-nos nisso", disse, em conferência de imprensa.

Depois das duas derrotas, Sérgio diz que o jogo frente ao Krasnodar não decidirá as opções para o onze inicial da próxima partida: "É só um indicador, no meio de vários, como o trabalho diário, componente física e tática".

Em termos de espírito de grupo, o técnico do FC Porto não vê o grupo a baixar os braços, apesar do mau arranque de temporada.

"Encontrei um grupo com boa saúde mental. Um sol fantástico e saúde para fazer o que adoram. Temos uma enorme vontade de dar a volta ao momento menos positivo", disse.

Pinto da Costa, presidente do clube, marcou presença na sessão de treino de quinta-feira. Sérgio Conceição valorizou a presença do responsável máximo, e recordou o mote para a temporada 2019/20.

"Cito a frase que 'marketing' criou, e muito bem. Dragões juntos, e lutemos como irmãos. O presidente faz parte, é o nosso líder, e ficamos contentes que venha. Muitas vezes não aparece nas fotos, mas está muitas vezes. É uma presença importante".

Rombo financeiro desvalorizado

Sérgio desvaloriza a ausência da fase de grupos da Liga dos Campeões do ponto de vista financeiro, recorda as verbas conseguidas nas duas últimas épocas, e diz que o grupo só pensa nos objetivos desportivos.

"Em dois anos, entraram mais de 100 milhões de euros com as nossas prestações na Liga dos Campeões. Não é preciso esquecer o passado recente, mas o que o grupo que é títulos, daí surge a prestação financeira, e temos todo o gosto de contribuir, mas só pensamos nos resultados", remata.

O FC Porto-Vitória de Setúbal está marcado para este sábado, às 21h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.