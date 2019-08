Sérgio Conceição desvaloriza assobios. "Tenho que ouvir e calar"

Sérgio Conceição confessa que os assobios que a equipa recebeu, após a derrota contra o Krasnodar, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, não afetam o seu trabalho.

"Faz parte da exigência do clube, da paixão dos adeptos, são eles a alma do clube, que fazem com que os clubes vivam. Tenho que ouvir e calar. Obviamente não sorrio quando me assobiam, mas também não fico eufórico quando ouço palmas. Estou atento, mas não interfere no meu trabalho e na vontade que tenho de vencer", disse, em conferência de imprensa de antevisão à partida contra o Vitória de Setúbal.



Os dragões voltam à ação para o campeonato, depois de perderem na estreia, contra o Gil Vicente, por 2-1, e serem eliminados da Liga dos Campeões, contra o Krasnodar, com uma derrota caseira por 3-2.

O FC Porto-Vitória de Setúbal está marcado para este sábado, às 21h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.