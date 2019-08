Deco: "Tiquinho Soares sabe que não esteve bem em Barcelos"

Deco, antigo jogador do FC Porto e agente de Tiquinho Soares, admite que o ponta-de-lança não esteve na sua melhor forma no jogo contra o Gil Vicente, na primeira jornada do campeonato, exibição que lhe custou a presença na convocatória na partida contra o Krasnodar, na terceira-pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Em três jogos, só não jogou um. Ele sabe que não esteve bem em Barcelos, tal como toda a equipa. Foi uma opção do treinador deixá-lo de fora com o Krasnodar, e ele respeita as opções. Sabe que tem de trabalhar para evoluir e voltar a ser opção", disse, em declarações ao jornal "O Jogo".

Soares foi titular na partida inaugural do campeonato, mas falhou vários golos, tendo sido substituído aos 59 minutos por Marega.

O avançado de 28 anos cumpre a quarta temporada de dragão ao peito. Deco recorda que Soares foi o melhor marcador da equipa na última época, com 22 golos apontados.

"O Tiquinho vai voltar mais forte. Tem sido essa a história dele no FC Porto. Já esteve afastado da competição durante algum tempo, devido a lesão, voltou mais forte. Aliás, na época passada foi o melhor marcador da equipa, e está sempre disponível para ajudar o FC Porto".

Com contrato até 2021, Soares tem uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros, e a SAD portista terá recusado uma proposta proveniente da China neste verão.