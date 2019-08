Promulgação da Lei de Bases da Saúde é "vitória para os cidadãos", diz ministra

A ministra da Saúde considera que a promulgação da Lei de Bases da Saúde pelo Presidente da República, anunciada nesta sexta-feira, é "uma vitória para os cidadãos", porque vai permitir um "melhor desenho do sistema de saúde português".

"Sabemos que a Lei de Bases da Saúde não resolve todos os problemas (...), mas é uma lei que tem condições para permitir um desenho melhor do sistema de saúde português", defende Marta Temido em declarações à agência Lusa.

A ministra justifica que se trata de uma lei "clara quanto às suas preferências em termos de organização do sistema de saúde, baseado sobretudo no SNS e no papel do Estado", e sobre a forma como os setores público, privado e social devem garantir o direito à prestação e ao acesso à saúde.

É ainda uma Lei de Bases "muito clara sobre a preferência que dá aos direitos dos utentes e às pessoas no centro do sistema", acrescenta a ministra.

Mais do que "vitórias políticas", a ministra vê nesta promulgação uma "vitória para os cidadãos e para o progresso do país".

"É uma vitória para os portugueses e para a saúde dos portugueses e para a meta de cobertura universal em saúde", referiu à Lusa.

A ministra recordou que a Lei de Bases prevê ainda uma "preferência ao trabalho em dedicação plena no SNS".

PS fala em "responsabilidade primordial do setor público"

O líder parlamentar socialista, Carlos César, congratulou-se esta sexta-feira com a promulgação da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela maioria de esquerda, "para afirmar a responsabilidade primordial do setor público, como sempre defendeu o PS".

"Apesar dos contributos e propostas que todos viram aceites no processo legislativo, esta lei não é uma lei para inibir a iniciativa dos setores privado e social, como o pretendiam inicialmente o BE e o PCP, nem uma lei para estimular a concorrência económica entre setores prestadores de cuidados de saúde, como a que estava em vigor e defendem o PSD e o CDS – é uma lei para afirmar a responsabilidade primordial do setor público, como sempre defendeu o PS e como preconizou de forma pioneira António Arnaut", afirma Carlos César, citado em comunicado do grupo parlamentar socialista.

O Presidente da República promulgou a nova Lei de Bases da Saúde, mas com reparos, nomeadamente ao facto de a votação não ter sido a "ideal" por excluir o PSD.

"É uma lei em resultado da concertação parlamentar. Uma lei muito trabalhada e para a qual, em maior ou menor parte, todos os partidos parlamentares contribuíram, tal como muitas organizações, entidades e personalidades ouvidas", contrapõe o também presidente do PS, acrescentando que "o diploma agora promulgado é motivo de orgulho para o PS, que desenvolveu todos os esforços para aprovar a lei na legislatura que está a findar".

Numa nota publicada no "site" da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa justificou a promulgação afirmando que o diploma "preenche o critério substancial": "não comprometer, em nenhum sentido, as escolhas futuras do legislador, dentro do quadro definido pela Constituição".

"Pesando, embora, um ou outro aspeto em que esta lei poderia ter outras formulações ou opções, esta é, sem dúvida, uma boa lei. Este foi o entendimento do parlamento que a aprovou e só pode ser também o de quem a promulgou", continua Carlos César.

Segundo o deputado socialista, "a nova Lei de Bases da Saúde é para as portuguesas e para os portugueses que têm direito à assistência e aos cuidados de saúde e que responsabiliza objetivamente o Estado nessa garantia e nessa proteção".

"É uma Lei para reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), definindo as bases que o reconfiguram e municiam para um desempenho mais eficiente, mais universal e mais adaptado às transformações entretanto ocorridas", declarou o líder parlamentar do PS.

O novo diploma foi aprovado em votação final global no parlamento em 19 de julho, após avanços e recuos nas negociações tanto à esquerda como à direita, contemplando o primado da gestão pública no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

As bancadas de PS, BE, PCP, PEV, o deputado único do PAN, André Silva, e o não-inscrito Paulo Trigo Pereira votaram a favor do articulado, concertado na especialidade entre socialistas, bloquistas e comunistas, enquanto PSD e CDS-PP, que viram chumbados os seus respetivos projetos, votaram contra.