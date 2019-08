Susana desfila na mordomia de Viana há 40 anos e “enquanto as pernas puderem”

Susana Lima completou, esta sexta-feira, 40 anos consecutivos de participação no desfile da mordomia, no primeiro dia da Romaria d'Agonia, em Viana do Castelo, e no qual quer continuar a entrar "enquanto as pernas puderem".

"Desfilarei enquanto as pernas puderem", afirmou à agência Lusa a advogada de 43 anos, evocando o poema celebrizado no fado "Até que a voz me doa".

Susana Lima começou cedo. Tinha "apenas" três anos quando integrou o número emblemático da romaria. "Se a Senhora d'Agonia quiser, eu cá estarei durante muitos anos mais", adiantou.

Emocionada, admitiu ter completado uma "meta" que não esperava, os "40 anos consecutivos de mordomia". "Nunca falhei a mordomia, graças a Deus. Acho que a Senhora d'Agonia faz gosto que eu cá esteja e eu faço muito gosto em vir", referiu.

Em 1979, quando com três anos participou pela primeira vez, o desfile da mordomia "abria com crianças", o que já não acontece atualmente.

Lembra-se que, naquela altura, a mãe "era a única mordoma com o fato azul".

"Deixou de o usar em 2000 e desde então que o envergo, tal como o ouro que trago ao peito", explicou.

Nessa altura, lembrou, "era muito diferente". "Participavam no desfile cerca de 40 a 50 mulheres", disse.