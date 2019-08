Presidente da República apresenta condolências à família de Alexandre Soares dos Santos

Marcelo Rebelo de Sousa apresentou, esta sexta-feira, as condolências à família de Alexandre Soares dos Santos e realçou "o seu relevante papel na vida económica, social e cultural portuguesa".



"O Presidente da República evoca a personalidade singular de Alexandre Soares dos Santos e o seu relevante papel na vida económica, social e cultural portuguesa, e, pessoalmente consternado, apresenta à Família muito sentidas condolências", pode ler-se no site da Presidência da República.

Alexandre Soares dos Santos, ex-líder da Jerónimo Martins, morreu esta sexta-feira aos 83 anos, vítima de cancro.



Nascido no Porto a 23 de Setembro de 1934, Soares dos Santos reformou-se em 2013 de presidente do grupo, que liderou durante 46 anos e que tornou numa multinacional, com presença na área da distribuição em Portugal, Polónia e Colômbia. Criou também em 2009 a Fundação Francisco Manuel dos Santos.



Em dezembro de 2013 saiu da liderança do grupo e não deixou dúvidas, em entrevista ao Jornal de Negócios: “Chego a esta idade sem a mínima frustração. Tudo me correu bem. Fui feliz no casamento, fui feliz nos filhos, tenho netos. Os negócios correrem muito bem, gosto das pessoas e as pessoas gostam de mim. De maneira que sou um tipo feliz”.

Já em março de 2014, foi condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial, que distingue “quem haja prestado, como empresário ou trabalhador, serviços relevantes no fomento ou na valorização de um sector económico”.