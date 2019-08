​"Pó químico" detetado em porão de avião no Aeroporto de Lisboa

Um "pó químico" foi encontrado esta sexta-feira no porão de um avião no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.



O Cometlis indicou que recebeu o alerta pelas 14h58, acrescentando que a aeronave em causa pertence "às linhas aéreas suíças" e que elementos policiais montaram um perímetro de segurança, enquanto a operação está a cargo do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa.

À Lusa, fonte dos RSB de Lisboa afirmou tratar-se de "sacos rompidos" que contêm um pó, sem especificar qual.

Fonte oficial da Swiss International explica que as autoridades portuguesas "estão a investigar uma substância" encontrada no porão do avião, sem informar qual, o que obrigou à saída dos passageiros e da tripulação para o exterior da aeronave.



Pelas 16h30, estavam no local da ocorrência, classificada como "radiológicos, dentro de uma instalação", 17 operacionais e quatro veículos, de acordo com a página oficial da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A Lusa contactou a ANA-Aeroportos de Portugal, gestora do aeroporto, mas até ao momento não obteve respostas.