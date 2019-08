Morreu Alexandre Soares dos Santos, antigo líder da Jerónimo Martins

Morreu Alexandre Soares dos Santos, ex-líder da Jerónimo Martins, aos 84 anos, vítima de cancro.

Alexandre Soares dos Santos, nascido no Porto a 23 de Setembro de 1934, reformou-se em 2013 de presidente do grupo, detentor do Pingo Doce, que liderou durante 46 anos e que tornou numa multinacional, com presença na área da distribuição em Portugal, Polónia e Colômbia. Criou também em 2009 a Fundação Francisco Manuel dos Santos.



Em dezembro de 2013 saiu da liderança do grupo e não deixou dúvidas, em entrevista ao Jornal de Negócios: “Chego a esta idade sem a mínima frustração. Tudo me correu bem. Fui feliz no casamento, fui feliz nos filhos, tenho netos. Os negócios correrem muito bem, gosto das pessoas e as pessoas gostam de mim. De maneira que sou um tipo feliz”.

Já em março de 2014, foi condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial, que distingue “quem haja prestado, como empresário ou trabalhador, serviços relevantes no fomento ou na valorização de um sector económico”.

Presidente da República apresenta condolências à Família de Alexandre Soares dos Santos



Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu à morte do empresário e realçou "o seu relevante papel na vida económica, social e cultural portuguesa"

"O Presidente da República evoca a personalidade singular de Alexandre Soares dos Santos e o seu relevante papel na vida económica, social e cultural portuguesa, e, pessoalmente consternado, apresenta à Família muito sentidas condolências", pode ler-se no site da Presidência da República.

Segundo a Lusa, que cita fonte próxima da família, as cerimónias fúnebres serão "reservadas à família, por vontade expressa" de Alexandre Soares dos Santos. "Haverá um momento público de homenagem em data a anunciar", adiantou a mesma fonte.

