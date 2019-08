Dois fogos em Pombal mobilizam 500 operacionais e 8 meios aéreos

Dois incêndios que deflagraram esta sexta-feira à tarde no concelho de Pombal, distrito de Leiria, estão a ser combatidos por cerca de 500 operacionais, apoiados por 162 viaturas e oito meios aéreos. Um dos fogos entrou no concelho de Ourém.



De acordo com a Proteção Civil, um dos incêndios, que deflagrou em povoamento florestal, pelas 16h00, na zona de Vale Morto, freguesia de Abiul, estava, pelas 19h45, a ser combatido por 267 operacionais, 81 viaturas e dois meios aéreos.

Este incêndio passou para o concelho de Ourém, já no distrito de Santarém, apesar de ser o que está a ceder mais ao combate no terreno, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Leiria.



Cerca de dez minutos antes, às 15h51, um outro fogo deflagrou, igualmente em povoamento florestal do concelho de Pombal, na zona de Pipa, freguesia de Vila Cã.

Pelas 19h45, as chamas estava a ser combatidas por 243 operacionais, 71 veículos e seis meios aéreos, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet.

[notícia atualizada às 19h48]