EUA. Tiroteio faz dois mortos e três feridos em Montgomery

Dois homens morreram e três outras pessoas ficaram feridas num tiroteio na cidade de Montgomery, capital do estado do Alabama, perto do campus do Alabama State University, avançaram as autoridades locais ao Montgomery Advertiser

Um dos homens foi declarado morto no local e outro no hospital. Das três pessoas feridas, duas encontram-se em perigo de vida.

Os investigadores ainda não se pronunciaram sobre as causas do tiroteio ou se existem suspeitos.