Adeus, Jacarta. Presidente da Indonésia propõe mudança da capital para o Bornéu Oriental

16 ago, 2019 - 11:49 • Lusa

A proposta foi anunciada no âmbito das celebrações do 74.º aniversário da independência da Indonésia. O Chefe de Estado já se tinha pronunciado sobre a questão da relocalização da capital do país.