O tenista Pedro Sousa derrotou o holandês Jelle Sels no torneio challenger de Meerbusch e já está nas meias-finais do torneio.

O português, número 148 do mundo, derrotou Sels, número 307 do ranking ATP, no terceiro set com os parciais de 6-2, 6-7 e 6-3.

Nas meias-finais, Sousa vai defrontar Carlos Taberner.