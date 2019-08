"Sporting devia vir a público acabar com a novela de Bruno Fernandes"

Será um Sporting "pressionado", e a atravessar um momento de "instabilidade", aquele que receberá o Sp. Braga para a segunda jornada da I Liga. A antevisão é feita, em Bola Branca, por Luís Filipe. O antigo lateral de leões e guerreiros diz que as dúvidas em relação à permanência de Bruno Fernandes - e Bas Dost - são nefastas para a equipa de Marcel Keizer.

"Tendo em conta os dois últimos jogos oficiais [Benfica, na Supertaça, e Marítimo, na abertura do campeonato], porque esses é que importam, e não tendo vencido nenhum deles, o Sporting está muito mais pressionado a vencer, do que o Sp. Braga. Não saber se o seu melhor jogador vai continuar, ou não, e depois estes pequenos focos - como o Bas Dost - cria alguma instabilidade e incerteza. O Sporting devia vir a público dizer o que vai acontecer e acaba-se com esta novela. Os outros clubes já estão com as coisas definidas e o Sporting ainda tem os seus jogadores mais importantes sem saberem o que vai acontecer. E isso acaba por criar instabilidade", adverte Luís Filipe, antes de "lançar" um embate de "tripla", este domingo, em Alvalade.

O Sporting - Sp. Braga joga-se a partir das 19h00, com a curiosidade do regresso de Ricardo Sá Pinto, hoje técnico dos minhotos, à casa onde jogou e treinou.

"O regresso de Sá Pinto a Alvalade é sempre especial. Acredito que os sportinguistas irão recebê-lo bem, mas ele terá de ser profissional e tentar ganhar ao seu Sporting. É um jogo claramente de tripla. O Sporting joga em casa, é favorito, quer dar a volta. Do outro lado, o Braga vem forte, ganhou na primeira jornada e para a Liga Europa e vem com vontade de vencer", conclui.

Luís Filipe, de 40 anos, passou por Alvalade entre 2001 e 2003, contratado ao Sp. Braga. Regressou aos arsenalistas entre 2005 e 2007, antes de alinhar ainda pelo Benfica e acabar a carreira no Olhanense, o que sucedeu no final da temporada de 2014.