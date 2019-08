Silas: "Se o Liverpool não é imbatível, o Benfica também não é"

Jorge Silas espera manter a tradição frente ao Benfica e, apesar da força que identifica no adversário, o alude aos campeões europeus para concluir que pode surpreender os camoeões nacinais. "Se o liverpool nao é imbativel, o Benfica tambem não é", atesta o treinador que em três jogos realizados com o Benfica nunca perdeu.

Um registo que o técnico sabe que um dia poderá manchado com uma derrota, mas que, contrapõe, também poderá ser abastecido com novas vitórias. Na época passada, o Belenenses SAD bateu o Benfica, no Jamor, por 2-0, e empatou, na Luz, a dois golos.

Determinante para a equipa consiga um resultado positivo "é ter bola", considera o treinador. "Isso é, provavelmente, o mais importante termos. Não nos precipitarmos com bola. Quando não temos bola sofremos mais", observa.

Casa cheia não intimida, motiva

Há enchente prevista para o Estádio Nacional, com o Benfica a contar com apoio massivo dos adeptos, mas isso não condiciona a equipa de Jorge Silas. "Nós queremos jogos destes. Já no ano passado tivemos muita gente aqui a ver. Enquanto jogador gostava muito destes jogos e acho que os meus jogadores sentem o mesmo", refere o técnico, em conferência de imprensa.

O objetivo do Belenenses SAD é fazer uma classificação melhor do que ano passado, em que terminou na 9.ª posição. A equipa sofreu algumas alterações, "falta alguma experiência", mas na frente Silas tem "mais alternativas, criatividade e potencial". O treinador reconhece que na defesa perdeu algumas peças influentes, mas isso não lhe retira a convicção de que a sua equipa vai "fazer uma grande temporada".

O desafio de sábado será de alto nível de dificuldade, mas é este tipo de jogos que a equipa pretende disputar. O Belenenses SAD entrou na época com uma derrota, com o Santa Clara, que ditou o afastamento da Taça da Liga. No arranque do campeonato empatou, no Algarve, com o Portimonense (0-0).

O Belenenses SAD recebe o Benfica, este sábado, às 19h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.