Sandro Mendes não espera um FC Porto fragilizado com as derrotas

Sandro Mendes, treinador do Vitória de Setúbal, espera dificuldade acrescida para a partida contra o FC Porto, que perdeu dois jogos consecutivos, e quererá voltar às vitórias, em casa.

"Podemos esperar um Vitória dentro daquilo que é a nossa norma, a discutir o jogo, com vontade. Não espero um FC Porto fragilizado, pelo contrário. Não perdem muitas vezes seguidas, já perderam dois jogos, vão querer mudar essa imagem, a jogar em casa, e cabe-nos contrariar isso", disse, em conferência de imprensa.

O técnico da equipa sadina diz que os dois resultados negativos não alteram a valia da equipa portista.

"Espero um FC Porto muito forte. Têm jogadores com muita qualidade, internacionais, com um grande treinador. Dois resultados maus não fazem do porto uma equipa menos boa", disse.

Apesar de destacar a dificuldade da tarefa, o objetivo da equipa é claro: "Queremos ir ao Dragão e tentar trazer pontos. Queremos fazer golos e chegar perto da baliza do Porto", disse.

O FC Porto-Vitória de Setúbal está marcado para este sábado, às 21h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.