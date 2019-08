Rui Costa apita Famalicão-Rio Ave

Rui Costa é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para apitar a primeira partida da segunda jornada da I Liga, entre Famalicão e Rio Ave.

O árbitro de 43 anos, da AF Porto, será auxiliado por Tiago Costa e Nelson Cunha. Carlos Macedo será o quarto-árbitro.

Na Cidade do Futebol, Bruno Esteves desempenhará a função de videoárbitro, assistido por José Luzia.

O Rio Ave estreia-se na I Liga, depois do jogo da primeira jornada ter sido adiado, devido a um problema na bancada do Estádio dos Arcos. A partida, disputada no Estádio Municipal de Famalicão, joga-se esta sexta-feira, às 20h30.