Os números do Benfica estão em destaque, esta sexta-feira, nas bancas. "A Bola" concentra-se no aproveitamento ofensivo da equipa de Bruno Lage.

"Um ataque demolidor", titula o diário. Benfica de Bruno Lage está a cinco do golo 100. Pode igular o registo de Jimmy Hagan em 72/73.

O "Record" centra atenção noutro tipo de números: "Invasão ao Jamor". Cerca de 15 mil benfiquistas esperados no Estádio Nacional, esta sábado, no jogo com o Belenenses SAD. Será um novo recorde para a equipa azul. Encarnados vão montar "fan zone", junto ao recinto.

Ainda da atualidade do Benfica, a renovação de Tomás Tavares até 2024. "O Jogo" revela que há um acordo entre Benfica e Vitória de Gruimarães de partilha de jovens da formação.

O destaque do jornal, no entanto, vai para o Sporting de Braga: "Guerreiros de exportação". O Braga ganhou ao Brondby, por 3-1, na 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa e qualificou-se para o "play-off".

"A Bola" anuncia que Bruno Fernandes já tem proposta para renovar pelo Sporting. SAD quer estender contrato até 2024 e propõe dobrar salário do capitão. O "Record" informa que Bas Dost só admite sair para liga de topo.

"O Jogo" lança Uribe no 11 do FC Porto frente ao Vitória de Setúbal e "A Bola" diz que Tomás Esteves, lateral-direito de 17 anos, espreita titularidade.