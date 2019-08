Liverpool pode alinhar com guarda-redes de 35 anos contra o Southampton

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, anunciou que Adrián San Miguel sofreu uma pequena lesão durante as celebrações da conquista da Supertaça Europeia, e está em dúvida para a partida contra o Southampton.

O guarda-redes espanhol foi o herói da partida, ao defender o último penálti, selando a conquista do troféu para o Liverpool, apenas alguns dias depois de ter sido contratado. Adrián substituiu Alisson, que se lesionou na partida inaugural da Premier League.

Durante as celebrações, Adrián terá sido lesionado por um adepto, e está em dúvida para o próximo jogo do campeonato, devido a um tornozelo inchado, o que representa um novo problema na baliza dos "reds".

O favorito a assumir a baliza será o experiente Andy Lonergan, de 35 anos, contratado este verão ao Middlesbrough. O guarda-redes nunca fez qualquer partida no principal escalão do futebol inglês, apesar de mais de 300 jogos no Championship. No entanto, não realiza qualquer temporada como titular desde 2015/16, no Fulham. Na última temporada, fez nove partidas: sete por empréstimo no Rochdale, e dois no Middlesbrough.

Outras opções são dois guarda-redes promovidos das camadas jovens: Daniel Atherton, de 19 anos, e Caoimhin Kelleher, de 20, que esteve no banco na Supertaça Europeia.