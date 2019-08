Ajax anuncia renovação de David Neres

O Ajax anunciou a renovação de contrato com o internacional brasileiro David Neres, até 2023.

O extremo de 22 anos foi uma das figuras da equipa na última temporada, com 12 golos apontados em 50 jogos, peça-chave na caminhada até à meia-final da Liga dos Campeões.

Neres deixou o São Paulo em 2016, com apenas oito jogos realizados na equipa principal. Arranca agora a quarta temporada no clube de Amesterdão, onde soma 29 golos em 103 jogos disputados.

As boas exibição no Ajax convenceram Tite a convocar o jogador para a seleção brasileira. No total, soma cinco internacionalizações.