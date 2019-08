Sindicato das mercadorias desconvoca greve, sindicato das matérias perigosas fica isolado

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) desconvocou esta quinta-feira à noite a participação dos seus associados na greve dos motoristas, deixando assim o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que tem Pedro Pardal Henriques como porta-voz, isolado na paralisação.

A decisão foi anunciada por Anacleto Rodrigues, porta-voz do SIMM, após uma reunião com representantes da Antram (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodovários de Mercadorias) e do Governo, no Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

"A greve vai ser desconvocada pelo SIMM. A greve não surtiu os efeitos que desejávamos, mas conseguiu alguma parte. Agora fala-se da posição dos motoristas e hoje conhece-se de maneira diferente o que é a nossa categoria profissional. Desconvocámos a greve numa base de irmos trabalhar para melhorar as nossas propostas, que a Antram já tinha conhecido. Algumas já foram previamente acordadas com a Fectrans (Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações) e agora vamos ter uma primeira reunião a 12 de setembro para que se consiga valorizar a nossa profissão", anunciou Anacleto Rodrigues.

Por sua vez, André Matias Almeida, porta-voz da Antram, deu os parabéns a todas as partes e nomeou como grande vencedor "o diálogo": "Haverá uma melhoria muito grande para este setor em 2020. Falamos em aumentos salariais, cargas e descargas".

O responsável falou num "momento histórico" e esclareceu ainda que a greve foi desconvocada por parte do SIMM "antes da reunião", quando houve um "documento assinado".

Por último, apelou ao SNMMP que "desconvoque a greve" e "venha para a mesa das negociações": "Estamos prontos a discordar sem sermos desagradáveis".