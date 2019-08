Lage e a eliminação do FC Porto na Liga dos Campeões: "Serão menos pontos para Portugal"

16 ago, 2019 - 13:23 • Redação

Treinador do Benfica enaltece o passado dos dragões na prova: "Não nos podemos esquecer do percurso do Porto nos últimos 20 anos. Foi a equipa mais pontos conquistou para Portugal"