Bruno Lage elogia Silas e destaca qualidade do Belenenses

Bruno Lage, treinador do Benfica, destaca a dificuldade da partida contra o Beleneneses, que foi a única equipa que roubou pontos a Bruno Lage, na última temporada. Em conferência de imprensa, o técnico das águias deixa elogios à equipa adversária.

"É um jogo de enorme dificuldade, por aquilo que é o valor dos jogadores e do Belenenses, da sua qualidade de jogo, e do treinador. Quem puder, veja o Portimonense-Belenenses, da primeira jornada, ficou 0-0, mas foi um jogo com uma riqueza tática dos dois lados. Mostra a enorme qualidade do Belenenses, a atacar e defender. Queremos dar a melhor resposta para vencer", disse.

Depois do jogo no Estádio Nacional, Benfica receberá o FC Porto no primeiro clássico da temporada, jogo em que o Benfica ainda não pensa.

"Vamos um jogo de cada vez. Não tenho memória de nenhum treinador que não pense já no jogo seguinte", disse.

Tomás Tavares foi recentemente reintegrado na equipa principal do Benfica, depois de regressar das férias prolongadas: "É mais um jovem que já estava connosco, treinou várias vezes connosco no ano passado. Não jogou na B, mas não faria sentido dar oportunidade ao João Forreira, sem ter o Tomás connosco".

Cádiz sem comentário

Bruno Lage não comentou a possível saída de Jhonder Cádiz para o Belenenses, depois do presidente da SAD do clube ter confirmado a Bola Branca o acordo com o Benfica. Sobre Conti, o técnico garante que o jogador não está de saída.

"O Conti não está no mercado, está lesionado só isso. Tem dois grandes jovens a jogar, só isso", disse.

O Belenenses-Benfica está marcado para sábado, às 19h00, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.