Sérgio Oliveira e Loum ainda não contam no FC Porto

Sérgio Oliveira, em tratamento à lesão no tornozelo direito, contraída no jogo com o Krasnodar, e Loum, a realizar treino condicionado, são as duas baixas no FC Porto para o jogo com o Vitória de Setúbal, a contar para a 2.ª jornada do campeonato.

A ausência de Sérgio Oliveira poderá promover a titularidade de Uribe, colombiano que se estreou no desafio com os russos e que ainda não jogou no campeonato.

A sessão de trabalho, no Olival, decorreu sob atenção de Pinto da Costa, presença frequente nos treinos da equipa principal.

O Porto treina, pela última vez antes do jogo com o Vitória, esta sexta-feira, de novo no Olival. A conferência de imprensa de Sérgio Conceição está prevista para as 12h30.